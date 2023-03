Quote: passaggio ai quarti della Roma a 1,14. Ma l'"1" della Real Sociedad è avanti

Può permettersi di perdere addirittura con un gol di scarto la Roma in casa della Real Sociedad dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Partita difficile per i giallorossi, costretti a inseguire in quota: avanti il segno 1 a 2,10, sale a 3,20 il pareggio con il bis giallorosso proposto a 3,80.

Poca storia invece per il passaggio del turno con gli uomini di Mourinho visti ai quarti in quota a 1,14 contro il 5 del ribaltone basco. Per quanto riguarda invece il risultato finale vale 8 volte la posta lo 0-1 mentre la vittoria per 2-0 a favore della Real Sociedad, che significherebbe supplementari, si attesta a 9.