Quote, il futuro di Mourinho: a 3 l'ipotesi Nazionale. Si gioca a 5 un ritorno al Chelsea

Il futuro di Josè Mourinho, punito con due giornate di squalifica dopo il diverbio con il quarto uomo Serra, nel corso dell'inaspettata sconfitta della sua Roma contro la Cremonese, potrebbe non essere più a tinte giallorosse. Nonostante il passaggio del turno in Europa League, lo Special One non è pienamente soddisfatto della squadra a disposizione, tanto da manifestarlo apertamente, e sono sempre più frequenti le voci su un suo addio al termine della stagione.

Secondo i betting analyst di Goldbet, il futuro del tecnico portoghese potrebbe essere su una panchina di una nazionale - esperienza mai provata in carriera - offerta a 3 volte la posta, mentre un nuovo rientro al Chelsea, in crisi nera sotto la gestione Potter, fissato a quota 5.

Più indietro invece l'ipotesi PSG a 10 così come altri due ritorni, quello al Tottenham alle prese con il difficile rinnovo contrattuale di Antonio Conte, proposto a 12, oppure all'Inter, nel caso di abbandono da parte di Simone Inzaghi, con i tifosi che riabbraccerebbero volentieri l'eroe del Triplete, dato ai nerazzurri a 15, stessa quota di un'esperienza 2.0 al Real Madrid esattamente dieci anni dopo l'addio.