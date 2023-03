I bookmakers Sisal vedono come probabile il ritorno in Italia di Antonio Conte nella prossima stagione, poiché il futuro del tecnico salentino sulla panchina del Tottenham è sempre più incerto. Sono due le ipotesi più accreditate, entrambe quotate nove volte la posta: un ritorno all'Inter dopo lo Scudetto vinto nella stagione 2020/21 e un approdo alla Roma al posto di José Mourinho.

(LaPresse)