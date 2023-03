Quote, derby in equilibrio: l'"X" si gioca a 2,95

Un derby più difficile del solito da decifrare, almeno secondo i betting analyst. In quota si apre in perfetta parità il primo degli appuntamenti di punta della giornata di Serie A, tra una Lazio appena uscita dalla Conference League - ma che in campionato punta a difendere la top 4 - e una Roma ancora in gioco in Europa League, ma che in classifica deve recuperare terreno dopo il ko a sorpresa con il Sassuolo.

L'1 biancoceleste e il 2 giallorosso si giocano entrambi a 2,77 su Planetwin365, mentre tra gli scommettitori c'è una leggera propensione per la Roma, scelta nel 35% dei casi contro il 33% di Sarri e i suoi. Più bassa del solito la quota per il pareggio, dato a 2,95 e scelto finora nel 32% delle giocate. Come per la partita di andata, gli analisti si aspettano una partita "tirata" anche sul fronte dei gol: l'Under 2,5 (la scommessa su massimo due reti complessive) è nettamente favorito a 1,53, mentre una partita da almeno tre reti pagherebbe 2,34.

Identiche le previsioni sul tabellone del risultato esatto, anche se in questo caso la prima scelta è l'1-1 a 6,00, seguito dall'1-0 e dallo 0-1 a 7,40. Felipe Anderson è stato decisivo nel confronto dello scorso novembre e anche stavolta toccherà a lui guidare l'attacco biancoceleste: il brasiliano ancora a segno vale 4,75, come Zaccagni, mentre è leggermente più bassa l'offerta per Pedro, a 4,50. Più avanti il reparto avanzato della Roma, con Dybala a 3,85 e Abraham 4,00. Il confronto diretto segnerà una tappa importantissima nella rincorsa alla prossima Champions, un duello che al momento vede in leggero vantaggio i biancocelesti, dati a 1,60 contro l'1,67 dei giallorossi.