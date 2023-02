Quote: l'"1" della Roma con l'Empoli a 1,48. Un gol di Dybala a 2,60

Delicatissimo l'impegno della Roma di domani, per quanto sulla carta agevole per Mourinho e i suoi. Il ko in Coppa Italia con la Cremonese ha però appesantito l'ambiente però pressione ai giallorossi, il cui ritorno alla vittoria contro l'Empoli si gioca a 1,48 su Planetwin365.

Dall'altra parte del campo l'Empoli tornerà all'Olimpico dopo il pareggio in rimonta strappato alla Lazio a inizio gennaio: un'altra X vale 4,25, mentre per il colpo da tre punti (sarebbe il primo successo dei toscani dal 2007) l'offerta sale a 6,90.

Risultato a parte, gli analisti puntano su una partita da punteggio "basso", con l'Under 2,5 avanti a 1,80. Nel 2-1 giallorosso dello scorso settembre furono decisivi i gol di Dybala e Abraham, anche stavolta le prime scelte sul tabellone dei marcatori. L'argentino a segno è offerto a 2,60, quota che scende a 2,45 per l'attaccante inglese. Per l'Empoli davanti a tutti c'è invece Caputo a 4,50, mentre un altro sigillo di Bandinelli dopo quello dell'andata è a 14,00.