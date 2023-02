Quote: l'"1" della Roma col Salisburgo a 1,66

Non ha altro risultato che la vittoria la Roma di Josè Mourinho, dopo la sconfitta per 1-0 rimediata nel finale di gara in Austria. I giallorossi sono avanti a 1,66 contro un Salisburgo, proposto a 5,25, mai vincente quest'anno fuori casa in Europa. La formazione di Jaissle scende all'Olimpico con due risultati su tre e apprezzerebbe anche un pari fissato a 3,70.

Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-0 che porterebbe le squadre ai supplementari, a 5,50, mentre sale a 7 l'1-1, stessa quota del 2-0 a favore di Pellegrini e compagni.