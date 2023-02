Quote, il '2' della Roma si gioca a 1,95. Un gol di Dybala o Abraham paga 3,10 la posta

Lecce-Roma, Mourinho è avanti a 1,95 per altri tre punti dopo quelli conquistati contro l'Empoli; la prima vittoria del Lecce dopo quattro ko di fila con gli avversari, tra campionato e Coppa Italia, pagherebbe 4,25, mentre per la X (che tra le due squadra manca dal 2005) si scende a 3,25 su Planetwin365.

Netta la tendenza Over nei confronti diretti, con quattro degli ultimi cinque confronti (coppa inclusa) chiusi con almeno tre reti complessive. Stavolta però lo stesso esito si gioca a 2,30, con le quote che puntano su una gara più accorta e prudente (Under a 1,55).

Al momento, comunque, entrambe le squadre sono ben posizionate per il raggiungimento dei loro obiettivi: il piazzamento Champions della Roma è sceso a 1,60 (davanti all'1,67 dell'Atalanta e all'1,70 della Lazio), mentre dopo la vittoria con la Cremonese, la retrocessione del Lecce è balzata a 8,50, a distanza di sicurezza da Sampdoria (1,04) Verona (1,55) e Spezia (2,50).

Tornando al campo, gli occhi degli analisti sono puntati nuovamente sulla coppia Abraham-Dybala, dati entrambi a 3,10 nelle scommesse sui gol. Dopo la vittoria di Cremona, il Lecce va invece verso la conferma in attacco del tridente Colombo (4,25), Strefezza (5,00) e Di Francesco (6,50).