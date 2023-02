Quote: il '2' della Roma a Salisburgo a 2,50. Giallorossi favoriti per il passaggio del turno

Spareggi di Europa League, la Roma va a giocare su un campo insidioso come quello del Salisburgo, comunque con i favori del pronostico. Il «2» nei primi 90' del doppio scontro diretto - il ritorno si giocherà giovedì 23 febbraio all'Olimpico - è a 2,50; poco più su l'«1» a 2,90, mentre il segno «X» a 3,20 è il meno probabile.

Roma favorita a 1,55 anche per il passaggio del turno, con il Salisburgo a 2,45. Nelle quote antepost per la vittoria dell'Europa League, infine, le italiane partono indietro: guida l'Arsenal a 4,50, poi Barcellona a 5,50, Manchester United a 8,50 e la Juventus a 10. Per arrivare alla Roma bisogna salire a 20.