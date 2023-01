Quote, Roma-Fiorentina: il terzo 1-0 di fila in casa si gioca a 7

Serie A, il posticipo di domenica sera vedrà la sfida tra Roma e Fiorentina, due formazioni reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia rispettivamente contro Genoa e Sampdoria, e che puntano ai 3 punti per non abbandonare anzitempo la propria rimonta. I giallorossi - vincenti all'Olimpico in entrambi i match del 2023 - arrivano alla sfida avendo collezionato otto successi nelle ultime dieci gare casalinghe contro i viola; numeri che fanno prevalere, per gli esperti di William Hill.it, il segno «1», offerto a 2, rispetto alla vittoria esterna, assente dall'aprile 2018, a 3,70. Proposto invece a 3,40 il pareggio.

Nelle ultime dodici sfide tra le due squadre, Coppa Italia compresa, ci sono stati almeno due gol, con l'Over 1.5, in vantaggio a 1,36 contro il 3 di un match con meno di due gol. Vale invece 7 volte la posta il terzo 1-0 consecutivo interno per gli uomini di Mou.

Tra i protagonisti del match, Tammy Abraham, in rete per il gol del definitivo 2-2 in casa del Milan, è senza gol nelle partite interne dal marzo 2022. Una rete davanti ai propri tifosi del centravanti inglese è vista a 2,70, stessa quota riservata al centro di Paulo Dybala, mentre la rete di Antonin Barak, a segno nelle ultime due uscite contro i giallorossi - ma con la maglia del Verona - si gioca su William Hill a 5. Occhio anche al finale di gara: la Roma infatti ha segnato sei delle ultime sette marcature negli ultimi dieci minuti più recupero, mentre i viola sono la squadra dell'intero campionato ad aver segnato più volte dopo il 90', ben cinque. Un altro gol tra il minuto 81 e il triplice fischio finale è fissato a 2,50.