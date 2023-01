Quote: Milan favorito sulla Roma, l''1' a 1,85. Un gol di Dybala si gioca a 4

I campioni d'Italia del Milan, domenica sera, saranno protagonisti del big match del weekend, quello contro la Roma, sempre al Meazza: la lavagna è tutta sbilanciata verso la squadra di Pioli, strafavorita a 1,85, seguita dal pareggio a 3,60 e dal "2" a 4,25. Milan e Roma hanno iniziato con esiti diversi il nuovo anno: tra Under (1,77) e Over (1,95) e tra Goal (1,80) e No Goal (1,90) c'è sostanziale equilibrio.

Tra i possibili marcatori, dominano i giocatori del Milan: comanda Giroud a 2,50, seguito da Rebic a 2,75, da Leao a 3,00, da Origi a 3,25, da De Ketelaere a 3,50 e persino dal giovane Lazetic a 4,00, quota dove si rintracciano anche i primi romanisti, Abraham, Belotti e Dybala.