Quote: Roma favorita nel derby, l'"1" si gioca a 2,00. Un gol di Abraham a 2,50

La Roma riprende slancio in vista del derby contro una Lazio invece in difficoltà dopo le due sconfitte consecutive contro Salernitana e Feyenoord. Risultati diversi che nelle previsioni degli analisti si traducono nel vantaggio giallorosso per la partita di domenica pomeriggio: l'«1» di Mourinho si gioca a 2,00 su Planetwin365 contro il 3,70 di Sarri e il 3,45 del pareggio, arrivato l'ultima volta più di due anni fa. Simili le scelte degli scommettitori, che nel 47% dei casi hanno puntato sulla Roma, mentre la Lazio si ferma al 25% delle preferenze. I due incroci della scorsa stagione (con una vittoria per parte) sono finiti con cinque e tre gol complessivi, ma stavolta gli analisti si mantengono prudenti: si troveranno di fronte la seconda e la quarta difesa del campionato, e l'Over 2,5 la spunta di pochissimo (a 1,80) su una partita dal punteggio più contenuto (Under a 1,90).

Sul tabellone dei marcatori torna in primo piano Zaniolo, che dopo i due gol consecutivi tra campionato e coppa si fa avanti a 3,75; in prima fila anche Abraham, autore di una doppietta nell'ultimo derby e ora a 2,50, mentre la firma di Pellegrini sul match pagherebbe 4,25.

Il capitano giallorosso è però in testa per l'assist (a 3,25), a cui risponde dall'altra parte del campo Luis Alberto (3,75). Sul fronte dei gol, invece, l'assenza di Immobile porta in primo piano tra i biancocelesti Felipe Anderson e Pedro, entrambi 4,75, seguiti da Zaccagni a 5,25. In quota anche i possibili cartellini, per i quali i nomi più a rischio sono Mancini (2,75) e Vecino (2,85); sul fronte disciplinare spicca l'offerta per un rigore assegnato durante la partita, a 2,79, mentre per un'espulsione si sale a 2,90.