Quote, Napoli favorito sulla Roma: la vittoria degli azzurri è data a 2,40

Due squadre agli antipodi ma ugualmente a caccia di obiettivi ambiziosi. Sarà uno dei crocevia della stagione la sfida all'Olimpico tra Roma e Napoli, clou dell'undicesima giornata di Serie A. Separate da quattro punti in classifica, le due squadre partono praticamente alla pari nelle previsioni dei betting analyst: Spalletti la spunta di pochissimo, a 2,40 su Planetwin365, con Mourinho subito dietro a 2,83 e il pareggio - arrivato negli ultimi due confronti diretti - a 3,45. Ugualmente equilibrate le scelte degli scommettitori, che nel 39% dei casi hanno puntato sul 2; il 34% delle giocate è finito sui giallorossi, mentre il 27% è andato sul terzo pari consecutivo.

Si troveranno due delle migliori difese del campionato, ma il potenziale offensivo in campo - soprattutto quello del Napoli - porta in primo piano l'Over 2,5: la possibilità di una partita da almeno tre reti complessive è avanti a 1,75, con l'Under poco più indietro, a 1,96. Tra i giallorossi possibile partenza da titolare per Zaniolo, ancora in cerca del gol per sbloccarsi dopo dieci mesi di digiuno in campionato: il numero 22 è dato a 4,50 nelle scommesse sui marcatori, ma occhio anche all'assist, per il quale l'offerta è a 5,50. Su questo fronte il primo nome degli analisti è però Kvaratskhelia, grande protagonista della prima parte di stagione azzurra: in questo caso l'assist si gioca a 3,75, la stessa quota offerta per un altro gol del georgiano.