Quote: data a 1,85 la qualificazione della Roma alla prossima Champions League

Tra le squadre in lotta per un posto in Champions sembrano aver la strada spianata i campioni in carica del Milan e la capolista Napoli, offerti entrambi a 1,25 su Stanleybet.it, mentre c'è più bagarre per gli ultimi due posti. Nonostante l'avvio difficile e le quattro sconfitte in otto partite, è ancora avanti l'Inter di Inzaghi in quota a 1,50, seguita dalla Juventus a 1,60. Leggermente più attardata la Roma, capace di sbancare proprio San Siro nell'ultimo turno, proposta a 1,85 mentre sale a 2,20 il ritorno nella massima competizione europea dell'Atalanta, prima della classe al pari del Napoli. Più staccata su Stanleybet invece la Lazio fissata a 4, con l'Udinese, a -1 dalla vetta, ancora molto lontana per i bookie a 20 volte la posta.