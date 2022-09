Quote, Roma favorita sul Ludogorets: a 1,50 la vittoria dei giallorossi

Una per abbattere un tabù continentale, l'altra per riscattare il pericoloso scivolone subito in campionato. Lazio e Roma si tuffano nell'Europa League partendo, da favorite, nei due match d'esordio della competizione. I biancocelesti ospitano, domani sera, il Feyenoord mai sconfitto nei due precedenti confronti: gli esperti Sisal, però, sono convinti che sia la volta buona poiché la Lazio è data vincente a 1,95 rispetto al 3,50 del Feyenoord mentre si sale fino a 3,70 per il pareggio.

Esordisce in Bulgaria, contro il Ludogorets, la Roma di Mourinho desiderosa di riscattare l'incredibile débâcle contro l'Udinese in campionato. Prima volta assoluta tra le due formazioni con i giallorossi che, per gli esperti Sisal, sono favoriti a 1,50 contro il 6,00 dei padroni di casa mentre il pareggio è offerto a 4,25. Il Ludogorets ha ospitato tre volte, nella sua storia, formazioni italiane e, in due di esse, non ha segnato.