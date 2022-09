Quote, per un posto Champions Juventus davanti alla Roma. I giallorossi tra le prime 4 si giocano a 2

La Serie A arriva alla sosta con Napoli e Atalanta al comando della classifica. Le due formazioni attualmente al vertice sono tra le candidate alla conquista di uno dei quattro posti valevoli per l'accesso alla prossima Champions League, anche se i partenopei, con la vittoria sul Milan, iniziano a sognare anche lo scudetto. Al momento proprio le due formazioni protagoniste dello scontro diretto dell'ultima giornata di campionato sono le più sicure di concludere nella top 4: i betting analyst di Sisal vedono infatti i rossoneri a 1,16, seguiti dal Napoli a 1,25.

Non rischia ancora l'Inter, che nonostante la sconfitta di Udine rimane a 1,33, mentre cresce la quota della Juventus sconfitta a Monza, che ora vede la zona Champions a 1,57. Sconfitta all'Olimpico dall'Atalanta, la Roma rimane una delle candidate a qualificarsi per la prossima Champions, che per gli uomini di Mourinho paga 2 volte la posta, mentre proprio la Dea insegue a 2,25. Rimane a distanza, riporta Agipronews, la Lazio di Maurizio Sarri, per cui le prime quattro posizioni sono in quota a 4. Più lontane le altre candidate: la Fiorentina è proposta a 16, mentre la sorpresa Udinese paga 33 volte la posta.