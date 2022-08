Quote: Zaniolo al Tottenham dato a 2,75

Dopo l'ottimo rendimento avuto da parte di Rodrigo Bentacur e soprattutto Dejan Kulusevski nei primi mesi al Tottenham, Antonio Conte è sempre molto attento al mercato italiano. In estate l'ex tecnico di Juventus e Inter ha aggiunto alla folta schiera di ex Serie A anche Ivan Perisic, con il croato che potrebbe non essere l'ultimo colpo «italiano» degli Spurs. Secondo gli esperti Snai il club londinese è avanti per chiudere entro la fine del calciomercato estivo il colpo Zaniolo, in quota a 2,75 contro il 4 della Juventus, sempre a caccia di giocatori offensivi per rinforzare una rosa un po' corta nel reparto avanzato. Molto più indietro, evidenzia agipronews, le altre inseguitrici con il Milan, terzo incomodo, offerto a 20, mentre sale a 50 un ritorno all'Inter, stessa quota di altre big europee come Chelsea, Manchester United e Real Madrid.