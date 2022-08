Quote: si gioca a 1.70 la qualificazione della Roma in Champions. Più indietro Napoli, Lazio e Atalanta

Partenza con doppia vittoria per la Roma in campionato, con i betting analyst di Stanleybet.it che valutano le possibilità dei giallorossi di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Se i primi tre posti, almeno in quota, sembrano già assegnati - Inter a 1.05, Juventus a 1.07 e Milan a 1.20 -, per il quarto è proprio la squadra di Mourinho a candidarsi come favorita. Il piazzamento tra le prime 4 della Roma paga infatti 1.70 volte la posta, quota più bassa rispetto a quelle di Napoli (2), Atalanta (4) e Lazio (4.50). Più indietro la Fiorentina di Italiano (7.50).

(agipronews)