Quote: l'"1" della Roma con la Cremonese a 1,26. Un gol di Dybala a 1,70

Vincere per proseguire il percorso netto in Serie A conquistando la seconda vittoria in altrettante gare. E' questo l'obiettivo che accomuna Roma e Juventus, in campo rispettivamente contro Cremonese e Sampdoria. La squadra di Mourinho, secondo i betting analyst di Stanleybet.it, parte nettamente avanti nei pronostici con la vittoria a 1,26 e il pari in quota 5,80 mentre una vittoria degli ospiti vale 9,80 volte la posta. Quella dell'Olimpico potrebbe essere l'occasione giusta per sbloccarsi sia per Paulo Dybala che per Tammy Abraham: una rete dell'argentino, la prima in maglia giallorossa, si trova a quota 1,70 mentre il sigillo dell'inglese vale 1,65 volte la posta.

Anche la Juventus punta alla vittoria e, dopo l'esordio contro il Sassuolo battuto per 3-0, i bianconeri vogliono ripetersi anche a Marassi contro la Sampdoria. Un'eventualità che vale 1,60 volte la posta con la vittoria blucerchiata a 5,40 e il pari che vale 3,90.

Grande protagonista, dopo la doppietta all'esordio, sarà Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo punta a tìimbrare ancora il cartellino con il suo gol che vale 1,75 mentre per la doppietta, come all'esordio, si sale a quota 4.