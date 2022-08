Quote: Juve favorita sulla Roma. Il successo di Mourinho si gioca a 3.10

Manca sempre meno al big match di sabato tra Juventus e Roma: gli uomini di Mourinho arrivano allo Stadium per ottenere la terza vittoria in 3 giornate e continuare a sognare, quelli di Allegri puntano al riscatto dopo il pari con la Samp. Secondo i betting analysts di Stanleybet.it, i bianconeri partono leggermente avanti: la loro vittoria paga 2.33 volte la posta, a fronte del 3.10 di quota per i tre punti in trasferta dei giallorossi. Segno X che paga, invece, 3.15 volte la posta.

(agipronews)