Quote, febbre Roma dopo lo Shakhtar: uno scommettitore su due punta sui giallorossi per lo Scudetto

Impatto importante del mercato della Roma e dell'amichevole dei giallorossi con lo Shakhtar sulle quote: gli arrivi in giallorosso - da Dybala a Wijnaldum, passando per Matic, Svilar e Celik - e l'idea che la campagna acquisti del club dei Friedkin non sia ancora finita - attenzione a Belotti - legittima gli scommettitori a puntare sulla squadra di Mourinho, e il 5-0 sullo Shakhtar Donetsk non è che una conferma della concretezza dei sogni dei tifosi giallorossi.

Tutti fattori che avevano portato la quota dello Scudetto giallorosso da 15 a 8.50 per Planetwin365, ma che soprattutto hanno invogliato il 50% degli scommettitori a puntare sulla Roma. L'unica squadra a tenere testa ai giallorossi è la Juventus, al momento prima scelta in quota a 2,45 e con circa il 30% delle giocate dalla sua parte. Snobbate per ora Inter e Milan (rispettivamente a 2,50 e 4,00), entrambe sotto il 10% delle scelte.

(agipronews)