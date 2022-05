Quote: Roma favorita sul Leicester, passaggio del turno a 1,57. Un altro gol di Pellegrini si gioca a 3,75

È la terza semifinale in cinque stagioni per la Roma, e stavolta i giallorossi possono crederci davvero. Se le rimonte con Liverpool e Manchester United sembravano un'impresa, contro il Leicester, dopo l'1-1 dell'andata, è la formazione di Mourinho a partire avanti nei pronostici: i betting analyst di Stanleybet.it offrono il passaggio del turno di Pellegrini e compagni a 1,57, mentre gli inglesi in finale si giocano a 2.25.

Dopo il pari di una settimana fa, si deciderà tutto nei 90 minuti dell'Olimpico: Roma avanti per la vittoria con l'1 a 2,12, mentre il 2 vale 3,35 la posta. Poco più basso il pareggio, proposto a 3,25. Il match però promette gol e spettacolo: l'Over è avanti a 1,69, mentre una partita con meno di tre reti paga 2 volte la posta. Grande equilibrio invece tra Goal, a 1,81 e No Goal, poco più alto a 1,86.

La Roma punta sul suo gioiello del reparto offensivo: Tammy Abraham ha fin qui siglato 8 reti in 11 apparizioni in Conference League. Nonostante le quattro stagioni da protagonista in Premier League, il centravanti britannico non è mai riuscito a segnare una rete contro il Leicester: un suo gol nella semifinale vale 2,20 volte la posta. Il bis del capitano Lorenzo Pellegrini, in rete all'andata, è a quota 3,75, mentre una marcatura di Nicolò Zaniolo è offerta a 3,50.