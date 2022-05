Quote: Dybala all'Inter si gioca a 1,75. Roma offerta a 3,50

Paulo Dybala ha salutato i tifosi bianconeri dopo 7 anni, 12 titoli e 115 reti messe a segno. Secondo i betting analyst di Goldbet la prossima destinazione della «Joya» potrebbe essere ancora la Serie A, con l'Inter di Simone Inzaghi favorita per l'acquisto del calciatore, in quota a 1,75, sulla Roma, negli ultimi giorni sempre più in forcing su Dybala, offerta a 3,50. Sale invece a 7,50 l'opzione Premier League con il Tottenham della coppia Conte-Paratici, mentre un futuro in Liga, riporta agipronews, per la precisione all'Atletico Madrid, vale 9 volte la posta.

Leggermente più attardato il Milan di Pioli, alla ricerca di un giocatore di qualità da schierare dietro le punte, fissato a 10, con PSG e Barcellona proposte a 15 davanti al Manchester United, a 20, e ai rivali cittadini del City: un passaggio del fantasista di Laguna Larga alla corte di Pep Guardiola si gioca a 25. Quasi impossibile, invece, vedere Dybala vestire la maglia del Napoli, a quota 75.