Quote: Roma favorita per la vittoria della Conference nonostante il ko col Bodo. E il successo contro la Salernitana paga 1.26 volte la posta

La Roma perde in casa del Bodo/Glimt, complicandosi così il discorso qualificazione in semifinale di Conference League. Ma secondo i bookies la squadra di Mourinho resta la favorita per la vittoria finale della competizione. Il successo dei giallorossi sui norvegesi, nella sfida di ritorno è quotato a 1.31 - la vittoria con 2 o più gol di scarto invece paga 1.95 volte la posta -. 5.25 la quota offerta per il pareggio, mentre il segno 2 è dato a 7.90 da Planetwin365. Il trofeo alzato da Pellegrini e compagni è ancora quotato a 4, anche se aumentano le possiblità di successo finale di altre squadre come Marsiglia (4) e Leicester (4.25). Rispettivamente 7 e 7.50 le quote assegnate a PSV e Feyenoord.

Roma favorita poi anche in campionato: l'impresa della Salernitana all'Olimpico paga 12 volte la posta. Pareggio quotato a 6.10, mentre il successo degli uomini di Mourinho è quotato da 888sport.it ad 1.26.

(agipronews)