Una Roma che lunedì tenterà, al Maradona, di tenere lontane le inseguitrici per il quinto posto e mettere pressione alla Juventus quarta. L'impegno della squadra di Josè Mourinho contro il Napoli però non sarà affatto facile, come dimostrano le quote calcolate dagli analisti di BetFlag. Se un successo della squadra di Spalletti paga 1.87 volte la posta, quello dei giallorossi è invece quotato a 4.05. Il segno X, invece, moltiplicherebbe l'importo giocato per 3.60.

(agipronews)