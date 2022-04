Quote: Inter nettamente favorita, l'"1" è a 1,64. Colpo della Roma a 5,10

Inter e Roma si ritroveranno domani per la terza volta in stagione, dopo la vittoria nerazzurra all'andata e quella conquistata in Coppa Italia. Anche stavolta il pronostico degli analisti è dalla parte di Inzaghi e i suoi, favoriti a 1,64 su Planetwin365. Un pronostico piuttosto netto a cui si accompagnano le scelte degli scommettitori, che nel 58% dei casi hanno puntato proprio sull'Inter. Dalla parte della Roma c'è invece un'imbattibilità che dura ormai da dodici turni e l'entusiasmo per un finale di campionato in crescendo. Al momento, però, il blitz di Mourinho nel "suo" stadio (che interromperebbe una serie di tre ko consecutivi per i giallorossi), è dato a 5,10 con il 20% delle preferenze, mentre il pareggio è a quota 4,00.