Quote, Conference League: si gioca a 1,93 la vittoria della Roma in casa del Bodø/Glimt

Giovedì scende in campo la Roma in Conference League, dove affronta la trasferta con il Bodo Glimt. Il 6-1 subito sul campo dei norvegesi nella fase a gironi è un lontano ricordo, e nella sfida d'andata dei quarti sono i capitolini ad avere i favori del pronostico: il «2» si gioca a 1,93, mentre il successo dei padroni di casa è offerto a 3,55. Di poco più alta la quota del pareggio, che si attesta a 3,60. Il Goal è piuttosto basso a 1,59, avanti sul No Goal a quota 2,16. Prevale anche l'Over a 1,65, mentre un match con meno di tre reti si gioca a 2,16.

La Roma, assieme al Leicester, è la favorita per la vittoria del titolo a quota 4. Le due principali candidate sono seguite dal Marsiglia a 4,35.

(Adnkronos)