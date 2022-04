Quote, Conference League: all'andata Roma sfavorita con il Leicester. A 2,27 la vittoria degli inglesi

Semifinale di Conference League Leicester-Roma: i giallorossi, dopo la convincente rimonta ottenuta contro il Bodo Glimt, cercano l'accesso alla prima finale della nuova competizione europea, ma per i bookmaker partono dietro nei pronostici contro Vardy e compagni. Nel match del «Leicester City Stadium» i padroni di casa sono avanti a 2,27 su Planetwin365 contro il 3,10 del segno «2», sale invece a 3,25 l'ipotesi pareggio. Anche gli scommettitori propendono per il Leicester, scelto nel 41% dei casi, mentre sono al 30% le preferenze per Abraham e compagni.

(Adnkronos)