Quote, la Juve sogna Zaniolo: il passaggio in bianconero paga 33 volte la posta

La stagione della Juventus si sta senza dubbio sviluppando al di sotto delle aspettative dei tifosi, e il mercato può essere un buon viatico affinché la squadra di Allegri possa tornare a brillare. Diversi i nomi che gravitano in orbita bianconera per l'attacco: uno di questi è quello di Domenico Berardi - il cui passaggio in bianconero entro la fine del prossimo mercato si gioca a 7.50 -.

Ma c'è anche il sogno Nicolò Zaniolo: il trasferimento del classe '99 alla corte di Allegri paga 33 volte la posta.

(agipronews)