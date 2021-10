Quote, Roma-Napoli da tripla: il successo dei giallorossi paga 2.85 volte la posta

La Roma di Mourinho cerca una reazione dopo il fortissimo schiaffo subito in Conference League, per mano del Bodo/Glimt. Il cliente dei giallorossi è però forse il peggiore che potesse capitare al momento: allo Stadio Olimpico domenica arriverà il Napoli di Spalletti, a punteggio pieno in questa Serie A. Una partita che, nonostante le premesse, sembra potersi sviluppare in qualsiasi direzione.

Secondo i bookmakers di BetFlag, infatti, il pronostico è quello di una partita da tripla. Il successo della Roma pagherebbe 2.85 volte la posta, mentre quello dei partenopei è quotato a 2.43. Meno probabile, invece, il pari: 3.50 la quota per il segno X.

(agipronews)