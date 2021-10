Quote: Roma favorita per la vittoria della Conference League. Segue il Tottenham a 6

Due vittorie in altrettante partite, 8 gol fatti e solo uno subìto: i numeri della Roma in Conference League testimoniano la forza della squadra di Mourinho in una competizione dalla quale i giallorossi puntano a trarre il massimo possibile puntando, senza nascondersi, ad arrivare fino in fondo.

Anche i bookie si sono accorti della Roma tanto che, secondo i betting analyst di Snai, sono proprio i giallorossi ad essere i favoriti per alzare al cielo la coppa il prossimo 25 maggio nella finale che si giocherà all'Arena Kombetare di Tirana. Una vittoria dei ragazzi di Mourinho, riporta Agipronews, vale 5,50 volte la posta. Per i bookmaker, però, sarà fino alla fine un testa a testa con il Tottenham, proprio l'ex squadra allenata dal portoghese, in quota a 6 per il successo finale. Staccatissime tutte le altre pretendenti con gli olandesi del Feyenoord a quota 15, così come i francesi del Rennes, mentre ancora più dietro un quartetto formato da Union Berlino, AZ Alkmaar, Gent e Vitesse.