Quote, Roma favorita contro il Milan: il segno 1 paga 2.32 volte la posta

Si preannuncia il big match dell'undicesima giornata di campionato: la sfida tra Roma e Milan accende la fantasia dei tifosi delle due squadre. Nonostante il primo posto in classifica dei rossoneri, occupato in coabitazione con il Napoli, gli uomini di Josè Mourinho partono favoriti, almeno in quota: i bookies di Betaland fissano a 2.32 il segno uno. La vittoria della squadra di Pioli pagherebbe invece 3 volte la posta, con il pareggio quotato a 3.50.

Interessante anche la quota per una rete dei rispettivi attaccanti, Tammy Abraham e Olivier Giroud: per entrambi, il timbro sull'elenco dei marcatori è quotato a 2.75.

