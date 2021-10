Quote: a 12 esonero o dimissioni di Mourinho entro Natale

Mai, in oltre 1.000 partite da allenatore, José Mourinho aveva subìto sei gol in una partita. L'impresa, tutt'altro che memorabile, è riuscita nel gelo del Circolo Polare Artico dove una Roma che di fatto non è scesa in campo è stata travolta dai campioni di Norvegia del Bodo Glimt per 6-1 nella terza giornata di Conference League. Le parole a fine partita dello Special One pesano come macigni e, se avranno ripercussioni sulla stagione e sul gruppo, si saprà solo dalle prossime uscite.

I giallorossi, inoltre, sono attesi da un tour de force incredibile visto che, in dieci giorni, affronteranno Napoli, Cagliari, Milan, Bodo e Venezia. La possibilità di recuperare ci sono tutte ma, da adesso in poi, nessuno potrà sbagliare a cominciare dallo stesso Mourinho che è sì forte di un contratto triennale ma è anche consapevole che tutto può accadere soprattutto dopo prestazioni come quella di ieri sera. La famiglia Friedkin e Tiago Pinto hanno totale fiducia nel tecnico portoghese ma la situazione va ripresa in fretta visto che, se la Roma non dovesse ricominciare a giocare e fare punti, un addio anticipato, addirittura entro Natale, non sarebbe da escludere.

Come riporta Agipro, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, l'ipotesi che le strade dello Special One e dei giallorossi si dividano appare difficile ma non impossibile tanto che un esonero, o le dimissioni dello stesso Mourinho, si giocano a 12.