Quote: si gioca a 7 lo scudetto della Roma, favorita l'Inter

Tre squadre a punteggio pieno dopo tre giornate, ma i favoriti per lo scudetto, nonostante il mezzo passo falso contro la Sampdoria, sono i campioni d’Italia dell’Inter. Secondo i betting analyst di 888sport.it, riporta Agipronews, la squadra di Simone Inzaghi è la più accreditata per bissare il successo ottenuto l’anno scorso a quota 3,25 tanto da scavalcare anche la Juventus in quota, scesa a 4 dopo l’avvio non certo esaltante.

Sale a 6 volte la posta il tricolore sul petto del Milan di Stefano Pioli. A quota nove punti in classifica, sempre a punteggio pieno, anche Roma e Napoli. I giallorossi dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Sassuolo si trovano in quota a 7 mentre è leggermente attardato il Napoli, in quota a 7.50.

In calo, a quota 8, la possibilità di vittoria del primo storico titolo italiano per l’Atalanta mentre molto più indietro per i bookie la Lazio di Maurizio Sarri, in quota a 31.