Quote: la vittoria della Roma contro la Salernitana si gioca a 1,62. A 2,20 Abraham in gol

I padroni di casa in campo per cercare la prima vittoria, gli ospiti per proseguire la striscia vincente tra campionato e Europa. Obiettivo comune per Salernitana e Roma che, seppur per motivi diversi, vogliono ottenere il successo nel posticipo della seconda giornata di Serie A. Una sfida che per i betting analyst di Olybet.it vede grande favorita la squadra di José Mourinho, ancora imbattuto da quando è tornato in Italia: una vittoria dello Special One, infatti, vale 1,62 volte la posta contro il 4,29 del pari. Ancora più alta, invece, la quota riservata al successo della Salernitana che si trova in quota 5,30. Un match che dovrebbe regalare emozioni e spettacolo come dimostra la quota riservata all’Over 2.5 (1,57) e al Goal che vale 1,60. Non è un caso, poi, che il risultato esatto più probabile sia l’1-2 che vale 8,40 volte la posta.

Protagonista attesissimo, dopo i due assist all’esordio, è Tammy Abraham: l’attaccante arrivato dal Chelsea vuole festeggiare con un gol e per i betting analyst di Olybet.it è lui il maggior candidato a gonfiare la rete tanto che una sua marcatura vale 2,20 volte la posta, mentre un gol di Eldor Shomurodov si trova in quota a 2,55. Nella Salernitana, invece, è Simy l’uomo che dovrà portare la salvezza con i suoi gol: una rete contro la squadra di Mourinho vale 3 volte la posta.