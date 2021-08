Quote, caccia al dopo Dzeko: Belotti dato a 2.50, l'arrivo di Azmoun a 3.75. Si gioca a 5 il sogno Icardi

Dopo sei stagioni, e 119 gol complessivi, la maglia numero 9 della Roma potrebbe cambiare padrone. L’addio di Romelu Lukaku all’Inter ha dato il via a un effetto domino degli attaccanti che vede coinvolto anche Edin Dzeko, attuale bomber giallorosso, in procinto di passare dal Colosseo al Duomo. Mourinho, Tiago Pinto e la Roma si ritrovano così a dover trovare un sostituto dell’attaccante bosniaco, in attesa di capire le potenzialità di Borja Mayoral e Shomurodov. Tanti i nomi sul taccuino del portoghese ma quello di Andrea Belotti sembra essere il più papabile. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, infatti, è il Gallo ad avere le maggiori chance di guidare l’attacco della Roma: Belotti vestito di giallorosso si gioca a 2,50. Alle spalle dell’attaccante italiano si fa largo Sardar Azmoun, secondo molti il preferito da Mourinho. L’iraniano, 57 gol e 19 assist in tre stagioni allo Zenit, è in scadenza di contratto e la formazione russa potrebbe abbassare le sue pretese. Ecco quindi che Azmoun ha buone possibilità di diventare il primo iraniano a vestire la casacca romanista: un’ipotesi in quota a 3,75.

Il podio dei pretendenti per la maglia numero 9 della Roma si chiude con quello che forse è il grande sogno dei tifosi, Mauro Icardi. L’attaccante del PSG sta valutando il suo futuro visto che pare ormai certo che, sotto la Torre Eiffel, arriverà anche Leo Messi a formare un tridente stellare con Mbappé e Neymar. A quel punto per l’argentino i minuti si ridurrebbero drasticamente e Maurito potrebbe pensare di tornare a calcare i campi della Serie A, magari scambiandosi lo spogliatoio proprio con Edin Dzeko. Icardi alla corte dello Special One pagherebbe 5 volte la posta.

Più staccati appaiono altri nomi pieni di fascino o di ricordi: Alexander Isak, 21 anni della Real Sociedad, è il colpo più interessante in prospettiva ma gli spagnoli vogliono tanti soldi e un suo approdo a Trigoria è dato a 6,00; Gianluca Scamacca, cresciuto nelle giovanili della Roma e ora al Sassuolo, ha la stessa quota del Matador, Edison Cavani, a 7,50 mentre Alexandre Lacazette difficilmente lascerà l’Arsenal tanto che vederlo indossare la maglia giallorossa numero 9 si gioca a 9,00.