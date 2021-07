Quote: Roma 6a forza del campionato per i bookies. Scudetto a Mourinho si gioca a 15

La Serie A ha già il suo calendario e i bookmaker hanno già detto la loro su quali saranno le squadre favorite per la prossima stagione. Come riporta Agipro, il ritorno di Massimiliano Allegri pesa tanto sulla lavagna scommesse di Betaland, dove la Juventus è di nuovo favorita per la vittoria a quota 2,25. Non sarà quindi facile confermarsi per l'Inter di Inzaghi che avrà il delicato ruolo di sostituire Conte. I campioni d'Italia partono come seconda forza a quota 3,00.

Con il calciomercato che potrebbe rivoluzionare i valori della lavagna Betaland, l'Atalanta sogna il salto di qualità dopo anni passati a consolidarsi nei vertici del campionato e a dar fastidio alle big. Gasperini può puntare in alto in Serie A ed è proposto campione con i bergamaschi a 6,50. A seguire il Milan, che l'anno scorso è stato in corsa, ma che al momento viene bancato a 10. Poi il Napoli di Spalletti a quota 12 su Betaland e la Roma di Mourinho a 15. La Lazio riparte da Sarri, nome che sta facendo sognare la piazza biancoceleste, ma che al momento non basta per colmare il gap con le favorite: il sogno vale 35 volte la posta.