Quote: l'arrivo di Florenzi all'Inter dato a 2,75. Dumfries in pole per sostituire Hakimi

L’Inter va alla caccia di esterni dopo la dolorosa cessione di Achraf Hakimi. A essere più in emergenza è la fascia destra con due nomi in pole position che potrebbero fare al caso dei nerazzurri: gli esperti di SNAI, infatti, vedono come probabile l’acquisto di Denzel Dumfries dal PSV, in quota 2,50 in questa sessione di mercato. Ma occhi puntati anche su Alessandro Florenzi, appena rientrato a Roma dopo il prestito al Psg: l’esterno della Nazionale di Mancini in nerazzurro, riferisce Agipronews, vale 2,75 la posta. Simone Inzaghi potrebbe però ritrovare anche un suo fedelissimo della Lazio. Si tratta di Manuel Lazzari, il cui trasferimento in nerazzurro paga 4 volte la posta giocata.

Anche sulla fascia sinistra, l’Inter ha bisogno di rinforzi nonostante il buon rendimento di Dimarco e il rinnovo di Kolarov. I bookie non escludono un possibile arrivo di Emerson Palmieri, a 2,50. Sempre dal Chelsea risulta meno probabile Marcos Alonso, dato a 5 in nerazzurro all’inizio della prossima stagione.