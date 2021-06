Quote: favorito il Psg per Sergio Ramos. Milan seconda scelta, non c'è la Roma in lavagna

Dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu, è tempo di pensare alle entrate per il Milan. I rossoneri, come riporta Agipro, vogliono puntellare la difesa e affiancare al giovane Tomori, fresco di riscatto dal Chelsea, l'esperienza di Sergio Ramos. I betting analyst di Sisal Matchpoint non escludono affatto la meta rossonera, anzi è la seconda ipotesi per il futuro dello spagnolo a quota 4,00. I tifosi sognano, ma in pole per assicurarsi la leggenda del Real Madrid c'è il solito Paris Saint-Germain (a 1,80) che non avrebbe problemi a pagare il pesante ingaggio.

Restano in lizza per acquistare Sergio Ramos anche le due big di Manchester con il City (4,50) favorito sullo United (7,50). Quasi un miraggio invece l'approdo alla Mls, a 25,00, per un giocatore che nonostante l'età sembra avere ancora molto da dare al calcio europeo.