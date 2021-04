Quote: si gioca a 2,75 il gol di Dzeko contro l'Ajax. A 3,75 assist di Spinazzola e Pellegrini

Tornerà in campo da titolare nel momento più delicato della Roma, in bilico tra la deludente classifica di Serie A e la caccia alle semifinali di Europa League. Edin Dzeko è il faro giallorosso nelle scommesse sulla prima sfida contro l’Ajax, all’Amsterdam Arena, nell’andata dei quarti europei: dopo le reti realizzate con il Braga il bosniaco va a caccia di un gol ben più pesante e su Stanleybet.it apre il tabellone dei marcatori a 2,75.

Accanto a Dzeko un altro veterano di coppe, Pedro, per il quale l’offerta sale a 4,25. Caldissima la quota per Borja Mayoral, capocannoniere del torneo, che pur partendo dalla panchina è dato a 3 volte la posta. Per il capitolo assist, invece, largo a Spinazzola e Pellegrini, primi nella lista giallorossa a 3,75. Dall’altra parte del campo occhi puntati su Dusan Tadic, miglior bomber dei lancieri in Eredivisie: il serbo, come Dzeko, si gioca a 2,75, seguito degli esterni Neres e Antony, entrambi a 3,25.