Quote, Roma favorita sul Bologna: la vittoria si gioca a 1,72

La vittoria in Europa League con l’Ajax, che ha avvicinato l'obiettivo semifinale, è un balsamo per la Roma, ma non cambia la realtà del campionato: gli uomini di Fonseca non possono più sbagliare se vogliono mantenere le residue speranze legate alla qualificazione in Champions League. A partire da domenica, nel match dell'Olimpico contro il Bologna. Gli esperti di 888sport.it danno i padroni di casa favoriti, ma il successo giallorosso, a 1,72, non è proprio scontato. I tre punti a Dzeko e compagni infatti mancano da oltre un mese, dall’1-0 ai danni del Genoa. Poi due sconfitte e un pareggio.

La sorpresa della squadra di Mihajlovic si gioca a 4,60, leggermente più basso il segno «X», a 4,10. L’andata al Dall'Ara fu un assolo romanista, con un 1-5 maturato tutto nei primi 45'. Anche per questo l’Over è piuttosto basso, a 1,53 contro l’Under a 2,50. Probabile anche che entrambe vadano a segno: il Goal è offerto a 1,50. L’ultimo Roma-Bologna nella Capitale, nella stagione scorsa, fu indigesto per Fonseca, che incassò un 2-3, con doppietta decisiva di Barrow. Lo stesso risultato oltre un anno dopo paga 26 volte la posta giocata. Le chance più alte sono riposte invece su un 2-1 o un 1-1, score quotati a 8,00.