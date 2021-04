Quote, futuro in panchina: Sarri favorito a 2,75. Allegri dato a 9

Maurizio Sarri insidia la pachina di Paulo Fonseca. È questa la nuova situazione per la guida della Roma nelle previsioni dei betting analyst, per i quali il tecnico portoghese è appeso a un filo. Dopo il pareggio con il Sassuolo, cambiano le gerarchie sul tabellone Sisal Matchpoint, dove Sarri è favorito a 2,75 nelle scommesse su chi guiderà la squadra nella prossima stagione, come riporta Agipronews. Costante il taglio della quota sull’ex tecnico juventino, inizialmente dato a 4,50 e la scorsa settimana passato a 3,25.

Si allontana invece la conferma di Fonseca, da 2,50 a 3 volte la posta; più lontana anche la pista Allegri, ora a 9,00 davanti a De Zerbi e Juric, entrambi a 12,00. Tutto tace, invece, per le idee Conceição e Amorim, al momento fuori dalla lista dei bookmaker.