Quote, Atalanta favorita: il '2' si gioca a 1,95. A 3,50 la vittoria della Roma

Roma, ultimo appello per la zona Champions. Giovedì, nell'ambito del turno infrasettimanale di Serie A, i giallorossi sono chiamati ai tre punti nello scontro diretto europeo con l'Atalanta, all'Olimpico. Il ritardo in classifica, otto lunghezze dal quarto posto e dieci dalla stessa, lanciatissima Atalanta, non consente altre battute d'arresto agli uomini di Fonseca, che negli ultimi cinque turni di campionato hanno collezionato tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria.

Il pronostico degli analisti di Stanleybet.it, però, è tutt'altro che favorevole: la Dea è nettamente favorita, a 1,95, la Roma segue a distanza, a 3,50, il pareggio è a 3,80. L'analisi dei precedenti non fa che confermare il favore per gli ospiti: l'Atalanta ha vinto quattro degli ultimi sei scontri diretti, pareggiando gli altri due, e per trovare l'ultimo successo interno della Roma dobbiamo risalire al 12 aprile del 2014 (3-1). Bassa la quota del Goal, a 1,45, e anche qui si tratta di una quota giustificata dall'andamento recente: in otto delle ultime dieci sfide, entrambe le squadre sono andate in rete.