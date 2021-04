Quote: a 2,12 la vittoria della Roma sul Torino. Si gioca a 3,32 il successo granata

nella penultima di campionato e vinto a fatica con il Bologna nella successiva. La differenza in classifica induce tuttavia i quotisti a disegnare un pronostico orientato sul che hanno pareggiato con il Sassuolo

Forte del passaggio alle semifinali die con la voglia di non perdere il treno internazionale nella prossima stagione, ladomenica alle 18.00 giocherà in casa di unin cerca dei punti salvezza. I giallorossi hanno un ruolino di marcia che li premia contro le piccole, ma la distrazione della coppa ha già giocato uno scherzo agli uomini diPiù fiducia alla Roma anche dagli scommettitori di Planetwin365: il 45% crede nella vittoria della squadra di Fonseca, equilibrio invece tra pareggio, giocato dal 29% e vittoria del Torino, in cui crede il 26%.