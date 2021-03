Scommesse: scende la quota per l'esonero di Fonseca. Si gioca a 3,50 ora

Torna a vacillare la panchina di Paulo Fonseca. Dopo la sconfitta per 0 a 2 contro il Napoli, i betting analyst di SNAI hanno rivisto la quota sull’esonero del portoghese che ora vale 3,50 volte la posta giocata. Il futuro del tecnico, quindi, con 10 giornate alla fine del campionato e una corsa Champions che dopo la sconfitta contro i partenopei si è complicata ulteriormente, non è più così saldo.

In bilico già lo scorso gennaio dopo i passi falsi nel derby e contro lo Spezia, Fonseca era riuscito a risollevare le sorti della squadra giallorossa grazie soprattutto ai successi in Europa League. La disastrosa striscia dei suoi contro le big in campionato (solo 3 punti raccolti su 27 disponibili) rischia però di compromettere il suo lavoro con l’esonero che non è più una possibilità così remota.