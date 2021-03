Quote, Vlahovic al centro del mercato: dato a 7,50 un possibile approdo alla Roma e al Milan

La tripletta al Benevento ha portato ancora di più sotto i riflettori Dusan Vlahovic, che si appresta a diventare uno dei grandi protagonisti del calciomercato della prossima estate. L’attaccante serbo, 21 anni compiuti da poco, è finito nel taccuino dei più importanti club italiani ed europei ma la Fiorentina prova a tenere duro forte anche di un contratto fino al 2023. Proprio i viola, si legge in una nota Sisal Matchpoint, rimangono i grandi favoriti per assicurarsi le prestazioni di Vlahovic anche il prossimo anno, con una quota di 2,50.

Il mancato rinnovo però lascia aperte le porte alle concorrenti, in Italia e all’estero. La Roma, già la scorsa estate, aveva provato a prendere sia lui che Castrovilli ricevendo un secco no dalla Fiorentina ma i giallorossi puntano molto sull’attaccante serbo tanto che l’attaccante di Belgrado a Trigoria dalla prossima estate si gioca a 7,50. Stessa quota per il Milan, alla ricerca di un successore per Ibrahimovic, e per il Real Madrid che sta pensando a ringiovanire la rosa.

In Italia anche Napoli, dato a 9,00, e Inter, più lontana a 20,00, potrebbero pensare al talento viola ma, soprattutto in casa nerazzurra, questa diventerebbe un’opzione forte se dovesse partire uno tra Lukaku e Lautaro Martinez. Attenzione però al Borussia Dortmund: i gialloneri rischiano, in estate, di perdere il fenomeno Haaland e allora potrebbero lanciarsi su un altro millennial con il fiuto del gol. In questo caso il trasferimento di Vlahovic pagherebbe 16 volte la posta.

(Agipronews)