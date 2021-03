Quote, Roma-Napoli in equilibrio: si gioca a 5 Osimhen primo marcatore, Dzeko a 5,50

La Roma e il Napoli si giocano domenica sera una buona fetta di qualificazione alla prossima Champions League. Il 4-0 dell’andata a favore degli uomini di Gattuso non pesa sul pronostico degli esperti di Stanleybet.it, che vedono una sfida in forte equilibrio. Quasi identiche le quote dell’«1» e del «2» all’Olimpico, rispettivamente a 2,60 e 2,55. Il pareggio, a 3,50, non appare nei confronti tra Roma e Napoli all'Olimpico dal lontano 2012, quando finì 2-2. Da lì in poi i giallorossi, tra le mura di casa, hanno ottenuto in campionato cinque successi, a fronte di tre vittorie azzurre.

Si preannunciano gol ed emozioni con l’Over che si gioca a 1,62, mentre il Goal prevale sul No Goal (1,50 contro 2,42). Il risultato più probabile è l’1-1 (a 6,40) che manca dal 28 ottobre 2018. Nonostante una stagione tribolata, l'uomo candidato a sbloccare il match è Victor Osimhen, a 5,00. Segue a ruota Edin Dzeko a 5,50.