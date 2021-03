Quote: Nagelsmann e Sarri dati a 4,50 sulla panchina della Roma. Juric a 9

Il compito è arduo, visti i risultati del Lipsia e l’interesse di Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City. Su Julian Nagelsmann, però, i bookmaker non mollano. Il tecnico tedesco è, insieme a Maurizio Sarri, l’alternativa più "calda" a Paulo Fonseca per la panchina della Roma nella prossima stagione. Il testa a testa con l’ex allenatore juventino si gioca sul filo nelle quote Sisal Matchpoint, dove entrambi sono offerti a 4,50.

Rimane aperta anche la pista Allegri, altro nome di lusso accostato ai giallorossi, in questo caso però, come riporta Agipronews, dato a 7,50. La sorpresa, secondo gli analisti, è Ivan Juric: l’allenatore del Verona sarebbe una mossa da 9 volte la posta.