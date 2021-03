La sconfitta della Roma contro il Napoli ha ulteriormente complicato il discorso qualificazione in Champions League per la squadra di Paulo Fonseca. Secondo i betting analyst di Snai il piazzamento dei giallorossi tra le prime 4 a fine campionato è praticamente compromesso, con una quota di 7.50. Molto più probabile una chiusura dal quinto posto in giù, che paga 1.05 volte la posta.

(agipronews)