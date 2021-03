Quote, corsa Champions: si gioca a 2,35 la Roma tra le prime 4 in classifica. A 10 la vittoria dell'Europa League

La sconfitta dell’Atalanta, ieri a San Siro, mantiene la Roma solitaria al quarto posto. Eppure, a giudizio dei bookmaker la strada per la zona Champions è per i giallorossi decisamente in salita. Secondo gli analisti di Planetwin365, ad avere maggiori possibilità è proprio la squadra di Gasperini, con un margine piuttosto ampio: un piazzamento dei bergamaschi nelle prime quattro a fine stagione vale 1,50, quota sensibilmente più bassa di quella assegnata alla Roma, che viaggia a 2,35. Ancora in ballo, a 2,37, anche il Napoli, che ha tre punti di distacco dal quarto posto, ma deve recuperare la partita con la Juventus. Quasi fuori dai giochi la Lazio, a 6,00.

La Roma però ha una carta di riserva per arrivare in Champions: vincere l’Europa League. E qui, tutto sommato, il giudizio dei bookmaker non è troppo severo, visto che i giallorossi sono al sesto posto in tabellone, sulle 16 rimaste in gara. Il titolo della Roma vale 10 volte la scommessa, meglio stanno solo Manchester United (4,25), Tottenham (4,75), Arsenal (7,50), Milan (9,00) e Ajax (9,50).

Fiducia a Fonseca anche nel doppio confronto con lo Shakhtar, in programma giovedì e il 18 marzo: il passaggio ai quarti di finale per la Roma è fissato a 1,42, mentre gli ucraini sono dati a 2,66.