Scommesse: sospensione e multa di 77mila euro per Trippier. Aveva puntato sul suo passaggio all'Atletico

Kirian Trippier sospeso dalla Football Association per 10 settimane. Per il difensore della nazionale inglese e dell'Atletico Madrid anche un'ammenda di 70.000 sterline (oltre 77mila euro) al termine del procedimento iniziato dalla FA, in seguito alle accuse di scommesse sul calcio ricevute dal giocatore.

Prima della partita contro la Danimarca, il nazionale inglese era stato sentito dalla FA e aveva respinto ogni accusa, ma non e' bastato, tanto che oggi e' arrivata la sanzione per "violazioni delle regole sulle scommesse della Federcalcio". La sospensione ha effetto a partire da oggi. In particolare Trippier sarebbe accusato di aver scommesso sul suo trasferimento dal Tottenham all'Atletico Madrid, affare perfezionato nell'estate del 2019.